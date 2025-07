Concert violon et orgue Vayrac

Concert violon et orgue Vayrac samedi 19 juillet 2025.

Concert violon et orgue

Eglise Saint-Martin Vayrac Lot

Début : 2025-07-19 16:00:00

2025-07-19

Concert de musique classique avec au violon Natacha Triadou et à l’orgue Marc Chiron

Ce concert au programme varié et très virtuose, pour tout public:

Oeuvres de Mozart, Saint-Saens, Saltelli, « Caprice Basque » de Sarasate, « Tzigane » de Ravel etc est organisé au profit de la restauration de l’église.

Eglise Saint-Martin Vayrac 46110 Lot Occitanie asmv46@yahoo.fr

English :

Classical music concert with Natacha Triadou on violin and Marc Chiron on organ

A concert with a varied, highly virtuosic program for all audiences:

Works by Mozart, Saint-Saens, Saltelli, Sarasate’s « Caprice Basque », Ravel’s « Tzigane » etc., is organized in aid of church restoration.

German :

Klassisches Musikkonzert mit Natacha Triadou an der Violine und Marc Chiron an der Orgel

Dieses Konzert mit einem abwechslungsreichen und sehr virtuosen Programm ist für jedes Publikum geeignet:

Werke von Mozart, Saint-Saens, Saltelli, « Caprice Basque » von Sarasate, « Tzigane » von Ravel usw. werden zugunsten der Restaurierung der Kirche veranstaltet.

Italiano :

Concerto di musica classica con Natacha Triadou al violino e Marc Chiron all’organo

Un concerto con un programma vario e altamente virtuoso per tutti i tipi di pubblico:

Opere di Mozart, Saint-Saens, Saltelli, il « Capriccio Basco » di Sarasate, la « Tzigane » di Ravel, ecc. sono organizzate a favore del restauro della chiesa.

Espanol :

Concierto de música clásica con Natacha Triadou al violín y Marc Chiron al órgano

Un concierto con un programa variado y muy virtuoso para todos los públicos:

Obras de Mozart, Saint-Saens, Saltelli, « Capricho vasco » de Sarasate, « Tzigane » de Ravel, etc. se organizan a beneficio de la restauración de la iglesia.

