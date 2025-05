Concert violon et piano Musifolia aux champs – Eglise Bourg-de-Péage, 1 juin 2025 18:00, Bourg-de-Péage.

Drôme

Concert violon et piano Musifolia aux champs Eglise 6 Place de l’Église Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 18:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Gaëlle-Anne Michel au violon et Aude-Liesse Michel au piano vous proposent un concert violon et piano et vous y espèrent nombreux !

.

Eglise 6 Place de l’Église

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 90 01 46 contact@dromanscadences.com

English :

Gaëlle-Anne Michel on violin and Aude-Liesse Michel on piano invite you to a violin and piano concert, and hope to see many of you there!

German :

Gaëlle-Anne Michel an der Violine und Aude-Liesse Michel am Klavier laden Sie zu einem Violin- und Klavierkonzert ein und hoffen, dass Sie zahlreich erscheinen werden!

Italiano :

Gaëlle-Anne Michel al violino e Aude-Liesse Michel al pianoforte organizzano un concerto per violino e pianoforte e speriamo di vedervi numerosi!

Espanol :

Gaëlle-Anne Michel (violín) y Aude-Liesse Michel (piano) ofrecerán un concierto de violín y piano, en el que esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes

L’événement Concert violon et piano Musifolia aux champs Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-05-15 par Valence Romans Tourisme