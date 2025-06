Concert violon guitare luth Rue de l’Arvor Kerlouan 15 août 2025 20:30

Finistère

Concert violon guitare luth Rue de l’Arvor Chapelle Sainte-Anne Kerlouan Finistère

Début : 2025-08-15 20:30:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

2025-08-15

Violon, guitare et luth sonneront ce soir là sous les doigts de Jean-Marie Lions et Cédric Gruénais. Ces musiciens aguerris jongleront avec les notes parmi les sculptures exposées dans la chapelle pour vous emmener dans leurs pérégrinations. Ne manquez pas ce voyage au gré des styles, des époques et des régions !

Guillaume de Machault, John Dowland, Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Enrique Granados, Vittorio Monti, Hector Villa-Lobos, Jacques Ibert, Erik Marchélie, Roland Dyens, musiques traditionnelles du monde… .

Rue de l’Arvor Chapelle Sainte-Anne

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40

