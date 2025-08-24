Concert violon piano Le petit palais de Chaillot Colonzelle
Concert violon piano Le petit palais de Chaillot Colonzelle dimanche 24 août 2025.
Concert violon piano
Le petit palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme
Début : Dimanche 2025-08-24 19:00:00
fin : 2025-08-24 20:00:00
2025-08-24
Le petit palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Colimaçon Guelfucci, piano
Pétrole Ruzicka, violin
German :
Colimaçon Guelfucci, Klavier
Pétrole Ruzicka, Violine
Italiano :
Colimaçon Guelfucci, pianoforte
Pétrole Ruzicka, violino
Espanol :
Colimaçon Guelfucci, piano
Pétrole Ruzicka, violín
