Concert violon/piano Hugo Meder & Arthur Hinnewinkel Colmar

Concert violon/piano Hugo Meder & Arthur Hinnewinkel
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-19 20:00:00
Au mois de novembre, le deuxième concert de saison illustrera les valeurs d’excellence que l’AJAM défend depuis sa création. À l’affiche, Hugo Meder, enfant du pays qui s’est imposé sur la scène internationale avec son trio, et Arthur Hinnewinkel, originaire de Wissembourg, dont les interprétations marquantes ont été remarquées au Concours Reine Elisabeth de Belgique au printemps dernier.
Artiste généreux et sensible, chambriste accompli, Hugo Meder délaisse un temps le trio pour la sonate romantique allemande une passion qu’il partage avec Arthur Hinnewinkel, jeune virtuose au piano habité.
A la croisée de ces deux affinités, Schumann s’imposera avec deux œuvres majeures, dont l’énigmatique Sonate no 3. Quant à Schubert, autre grande figure de la période, il scellera la complicité de cette belle et réjouissante collaboration.
Maintes fois récompensé, Hugo Meder s’est distingué en trio ce printemps avec un disque unanimement salué par la critique. Lauréat du prix Thierry Scherz en 2024, primé au Concours Reine Elisabeth en mai 2025, Arthur Hinnewinkel a consacré un enregistrement à l’œuvre concertante de Robert Schumann.
Programme
Robert Schumann, Sonate no 3 en la mineur, Wo027
Franz Schubert, Sonate en la majeur, op. 162
Robert Schumann, Sonate no 2 en ré mineur, op. 121 .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
English :
A generous artist and accomplished chamber musician, Hugo Meder abandoned the trio for a time in favor of the German Romantic sonata, a passion he shares with Arthur Hinnewinkel, a young virtuoso with a lively piano voice.
German :
Hugo Meder, ein großzügiger Künstler und versierter Kammermusiker, wandte sich eine Zeit lang vom Trio ab und der romantischen deutschen Sonate zu, eine Leidenschaft, die er mit Arthur Hinnewinkel, einem jungen Virtuosen mit einem belebten Klavier, teilte.
Italiano :
Artista generoso e abile camerista, Hugo Meder ha abbandonato per un certo periodo il trio a favore della sonata romantica tedesca, passione che condivide con Arthur Hinnewinkel, giovane virtuoso dalla vivace voce pianistica.
Espanol :
Artista generoso y consumado músico de cámara, Hugo Meder abandonó durante un tiempo el trío en favor de la sonata romántica alemana, pasión que comparte con Arthur Hinnewinkel, joven virtuoso de viva voz pianística.
