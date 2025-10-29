Concert Violoncelle en voile rue Saint-Louis La Rochelle
Concert Violoncelle en voile rue Saint-Louis La Rochelle mercredi 29 octobre 2025.
Concert Violoncelle en voile
rue Saint-Louis Porte Maubec La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 20:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Violoncelle en Voile est le fruit de passions croisées, qui n’ont en apparence aucun lien, et qui pourtant se complètent dans leur application.
.
rue Saint-Louis Porte Maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 24 41
English : Concert Violoncelle en voile
Violoncelle en Voile is the fruit of two apparently unrelated passions, which nevertheless complement each other in their application.
German : Konzert Violoncelle en voile
Violoncelle en Voile ist das Ergebnis sich überschneidender Leidenschaften, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und sich dennoch in ihrer Anwendung ergänzen.
Italiano :
Violoncelle en Voile è il frutto di due passioni apparentemente non correlate, che tuttavia si completano a vicenda nella loro applicazione.
Espanol : Concierto Violoncelle en voile
Violoncelle en Voile es el fruto de dos pasiones aparentemente inconexas, que sin embargo se complementan en su aplicación.
L’événement Concert Violoncelle en voile La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle