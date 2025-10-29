Concert Violoncelle en voile rue Saint-Louis La Rochelle

Concert Violoncelle en voile rue Saint-Louis La Rochelle mercredi 29 octobre 2025.

Concert Violoncelle en voile

rue Saint-Louis Porte Maubec La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Violoncelle en Voile est le fruit de passions croisées, qui n’ont en apparence aucun lien, et qui pourtant se complètent dans leur application.

.

rue Saint-Louis Porte Maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 24 41

English : Concert Violoncelle en voile

Violoncelle en Voile is the fruit of two apparently unrelated passions, which nevertheless complement each other in their application.

German : Konzert Violoncelle en voile

Violoncelle en Voile ist das Ergebnis sich überschneidender Leidenschaften, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und sich dennoch in ihrer Anwendung ergänzen.

Italiano :

Violoncelle en Voile è il frutto di due passioni apparentemente non correlate, che tuttavia si completano a vicenda nella loro applicazione.

Espanol : Concierto Violoncelle en voile

Violoncelle en Voile es el fruto de dos pasiones aparentemente inconexas, que sin embargo se complementan en su aplicación.

L’événement Concert Violoncelle en voile La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle