Concert violoncelle et euphonium par la formation musicale Clément Couty & Adélie Seignez-Bacquet Église Saint Jean-Baptiste Laprugne 22 juillet 2025 20:00

Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Mardi 2025-07-22 20:00:00

fin : 2025-07-22 21:30:00

2025-07-22

Très beau concert avec deux instruments violoncelle et euphonium qui se complètent parfaitement dans l’église Saint Jean-Baptiste dont l’accoustique est exceptionnelle.

Église Saint Jean-Baptiste Place de l’Abbé Chômienne

Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com

English :

A very fine concert featuring two instruments, cello and euphonium, which complement each other perfectly in the exceptionally acoustic church of Saint Jean-Baptiste.

German :

Sehr schönes Konzert mit den beiden Instrumenten Cello und Euphonium, die sich in der Kirche Saint Jean Baptiste, deren Akustik außergewöhnlich ist, perfekt ergänzen.

Italiano :

Un concerto molto bello con due strumenti, il violoncello e l’eufonio, che si completano perfettamente nella chiesa eccezionalmente acustica di Saint Jean-Baptiste.

Espanol :

Un concierto de gran calidad con dos instrumentos, el violonchelo y el bombardino, que se complementan a la perfección en la iglesia de Saint Jean-Baptiste, de acústica excepcional.

