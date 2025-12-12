Concert Violoncelle et Guitare Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Concert Violoncelle et Guitare

Vendredi 30 janvier 2026 de 20h30 à 23h. Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Le Rotary club d’Aix-en-Provence et l’Association S.O.S Amitié du Pays d’Aix proposent un concert exceptionnel avec Dominique de WILLIENCOURT Violoncelle et Emmanuel ROSSFELDER Guitare Programme Bach Schubert De Falla Tarrega.

Dominique de Williencourt violoncelle représente magistralement l’École française du violoncelle. Il renoue avec la grande tradition des musiciens en s’affirmant à la fois comme violoncelliste et comme compositeur. Il compose un Opéra L’Apocalypse d’Icare, opus 36 créé les 25 et 26 mai 2024 au Cirque d’Hiver à Paris et reprogrammé les 27 et 28 septembre 2025 au théâtre de l’Archevêché à l’invitation de la Ville d’Aix en Provence dans le cadre de l’Année Cézanne 2025. .

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Rotary Club of Aix-en-Provence and the Association S.O.S Amitié du Pays d?Aix offer an exceptional concert with Dominique de WILLIENCOURT Cello and Emmanuel ROSSFELDER Guitar Program: Bach Schubert De Falla ? Tarrega.

