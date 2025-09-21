Concert violoncelles et clavecin à l’église Sacré Coeur du Sart Eglise du Sacré Coeur du Sart Villeneuve-d’Ascq

Concert violoncelles et clavecin à l’église Sacré Coeur du Sart Eglise du Sacré Coeur du Sart Villeneuve-d’Ascq dimanche 21 septembre 2025.

Concert violoncelles et clavecin à l’église Sacré Coeur du Sart Dimanche 21 septembre, 16h00 Eglise du Sacré Coeur du Sart Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dimanche 21 septembre à 16h, l’association Quatuor en Liberté vous propose le concert « Patrimoine » dans l’église du Sacré Coeur du Sart.

L’association villeneuvoise Quatuor en Liberté propose le concert « Patrimoine », une sonate à 2 violoncelles de Vivaldi, par Stéphanie Mouchet et Dominique Dujardin au violoncelle accompagnés de Thomas Yvrard au clavecin.

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la 30ème saison de Quatuor en Liberté intitulée « Grands classiques – retour aux sources du quatuor à cordes »

Gratuit – Sans inscription

Eglise du Sacré Coeur du Sart Place du Maréchal Foch 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France

Dimanche 21 septembre à 16h, l’association Quatuor en Liberté vous propose le concert « Patrimoine » dans l’église du Sacré Coeur du Sart.

Quatuor en Liberté