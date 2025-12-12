Concert Violons de Prague Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

Concert Violons de Prague

Jeudi 29 janvier 2026 de 20h30 à 21h45.

Sans entracte. Eglise Saint-Jean de Malte 24 rue d’Italie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29 21:45:00

Date(s) :

2026-01-29

Un voyage IMMERSIF dans la diversité profonde, lumineuse et envoutante des chefs d’oeuvre de la Musique Classique…

Prenez un billet musical destination PRAGUE !!! Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble! Les Violons de Prague et leur Soprano…

100% Tchèques !!!

Un voyage IMMERSIF dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la Musique Classique…

Un pur bonheur qui fait sourire les oreilles et s’ouvrir grand les yeux !!! Bon voyage… .

Eglise Saint-Jean de Malte 24 rue d’Italie Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com

English :

An IMMERSIVE journey into the deep, luminous and bewitching diversity of Classical Music’s masterpieces…

L’événement Concert Violons de Prague Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence