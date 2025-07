CONCERT VIOLONS DE PRAGUE Montpellier

CONCERT VIOLONS DE PRAGUE Montpellier samedi 25 octobre 2025.

CONCERT VIOLONS DE PRAGUE

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault

Tarif : 29.5 – 29.5 – 38.5 EUR

Début : 2025-10-25

2025-10-25

Prenez un billet musical destination PRAGUE !!! Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble! Les Violons de Prague et leur Soprano…

100% Tchèques !

Ils s’aiment à la ville donc ils sèment à la scène…

Un voyage IMMERSIF dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la Musique Classique…

Un pur bonheur qui fait sourire les oreilles et s’ouvrir grand les yeux !!!

Bon voyage…

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme .

English :

Take a musical ticket to PRAGUE!!! Let yourself be carried away by the Slavic soul and the talent of a true ensemble! The Prague Violins and their Soprano?

German :

Lösen Sie ein musikalisches Ticket nach PRAG!!! Lassen Sie sich von der slawischen Seele und dem Talent eines echten Ensembles mitreißen! Die Prager Violinen und ihre Sopranistin?

Italiano :

Prendete un biglietto musicale per PRAGA! Lasciatevi trasportare dall’anima slava e dal talento di un vero ensemble! I Violini di Praga e il loro Soprano?

Espanol :

¡Tome un billete musical a PRAGA! ¡Déjese llevar por el alma eslava y el talento de un verdadero conjunto! Los Violines de Praga y su Soprano?

