Concert Violons de Prague Périgueux dimanche 2 novembre 2025.

10 Avenue Cavaignac Périgueux Dordogne

Tarif : – – 37 EUR

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Fermez les yeux… Vous voilà à Prague.

Le dimanche 2 novembre, l’Église de la Cité résonnera au son des Violons de Prague, un ensemble 100 % tchèque, accompagné de leur soprano lumineuse. Ces artistes complices vous offrent un voyage musical immersif, vibrant d’émotion et de beauté.

Laissez-vous porter par l’âme slave, tour à tour profonde, envoûtante et lumineuse, à travers une sélection des plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique. Chaque note, chaque vibration fait naître un frisson, un sourire, un émerveillement.

Un concert hautement sensoriel et spectaculaire, qui vous invite à ouvrir grand vos oreilles… et votre cœur.

Lieu Eglise Saint Etienne de la Cité

Horaire à 16h00 .

10 Avenue Cavaignac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

