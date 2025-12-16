Concert Violons de Prague Eglise saint-yves Saint-Brieuc

Concert Violons de Prague

Eglise saint-yves 8 Rue du Vieux Puits Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 21:20:00

Date(s) :

2026-03-25

Prenez un billet musical destination Prague ! Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble! Les Violons de Prague et leur Soprano… 100% Tchèques !

Un voyage immersif dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la musique classique… Un pur bonheur qui fait sourire les oreilles et s’ouvrir grand les yeux ! Bon voyage ! .

Eglise saint-yves 8 Rue du Vieux Puits Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

