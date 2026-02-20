Concert violons & violoncelles Rue du Père Éternel Auray

Concert violons & violoncelles

Rue du Père Éternel Chapelle du Père Eternel Auray Morbihan

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:15:00

2026-03-14

Concert suivi d’une visite guidée proposée par le service Archives et Patrimoine

15h Concert des classes de violons et violoncelles 2nd cycle.

16h30 Visite guidée de la Chapelle

Comme une partie du couvent y attenant, la Chapelle date du 17ème siècle. Elle renferme des stalles classées aux Monuments historiques et des lambris du 17ème ou 18ème siècle.

La visite est ouverte à 15 personnes sur inscription par mél ou par téléphone. .

Rue du Père Éternel Chapelle du Père Eternel Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03

