Concert Visages célestes (Mossakovski) / Messe en ré (Dvořák) Noyon

Concert Visages célestes (Mossakovski) / Messe en ré (Dvořák) Noyon dimanche 19 octobre 2025.

Concert Visages célestes (Mossakovski) / Messe en ré (Dvořák)

Place du Parvis Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Noyon’Arts accueille un concert inédit cette année avec une collaboration exceptionnelle entre l’ensemble professionnel Sequenza 9.3, l’organiste mondialement connu Karol Mossakowski, le chœur Cantus Felix de Beauvais et le Grand chœur d’Aubervilliers-La Courneuve autour d’un programme exceptionnel la messe en ré de Dvorak et « Visage célestes », oratorio de Karol Mossakowski créé au printemps 2025 à Paris.

Tarifs / conditions Plein tarif 15 €, tarif réduit 12€ (étudiants, demandeurs d’emploi…), gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Infos/réservations www.noyonarts.com / Office de Tourisme (Noyon) 0 .

Place du Parvis Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88 contact@noyon-tourisme.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Visages célestes (Mossakovski) / Messe en ré (Dvořák) Noyon a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais