Concert Visconti PARK Le Contre Temps Moncontour
Concert Visconti PARK Le Contre Temps Moncontour vendredi 19 septembre 2025.
Concert Visconti PARK
Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’En haut Moncontour Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Visconti Park marie Rock brut et brumes romantiques…
La musique des Visconti Park puise son inspiration dans le jardin Pop britannique et s’abreuve à la source du Blues. Si les Visconti Park ont su capturer l’essence du Rock, ils le colorent parfois de brumes romantiques … parfaitement européennes. .
Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’En haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86
