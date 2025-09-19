Concert Visconti PARK Le Contre Temps Moncontour

Concert Visconti PARK Le Contre Temps Moncontour vendredi 19 septembre 2025.

Concert Visconti PARK

Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’En haut Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Visconti Park marie Rock brut et brumes romantiques…

La musique des Visconti Park puise son inspiration dans le jardin Pop britannique et s’abreuve à la source du Blues. Si les Visconti Park ont su capturer l’essence du Rock, ils le colorent parfois de brumes romantiques … parfaitement européennes. .

Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’En haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Visconti PARK Moncontour a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André