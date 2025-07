Concert Visions de l’Amen Festival Messiaen Place de l’Église La Grave

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave Hautes-Alpes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes (entre 15 et 25 ans) 20 €

Début : Dimanche 2025-07-27 21:00:00

Créées à l’époque par Olivier Messiaen et Yvonne Loriod, les Visions de l’Amen sont servies en clôture du Festival Messiaen par les talents conjugués de Marie-Josèphe Jude, et de Michel Béroff.

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 74 20 20 79

English :

Created at the time by Olivier Messiaen and Yvonne Loriod, the Visions de l?Amen are served up at the close of the Messiaen Festival by the combined talents of Marie-Josèphe Jude and Michel Béroff.

German :

Die Visions de l’Amen wurden seinerzeit von Olivier Messiaen und Yvonne Loriod geschaffen und werden zum Abschluss des Messiaen-Festivals von den vereinten Talenten von Marie-Josèphe Jude und Michel Béroff serviert.

Italiano :

Create all’epoca da Olivier Messiaen e Yvonne Loriod, le Visions de l’Amen sono presentate in chiusura del Festival Messiaen dal talento congiunto di Marie-Josèphe Jude e Michel Béroff.

Espanol :

Creadas en su momento por Olivier Messiaen e Yvonne Loriod, las Visions de l’Amen se presentan en la clausura del Festival Messiaen por los talentos combinados de Marie-Josèphe Jude y Michel Béroff.

