Concert-visite guidée en chanson en breton Festival de Lanvellec Plufur
Église Saint-Florent Plufur Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-04 14:30:00
2025-10-04
Marie Berardy & Annie Ebrel
Ce projet de visites chantées, visites guidées ponctuées de chants traditionnels bretons, a pour but la mise en valeur de notre patrimoine local en permettant son accessibilité au plus grand nombre, de manière originale. .
Église Saint-Florent Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72
