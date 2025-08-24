Concert visuel – Carré Pizza L’Étage / Le Liberté Rennes

Entourés de plusieurs écrans carrés, trois artisans musiciens et vidéastes jouent avec le temps, l’image et le son.

Carré Pizza, c’est avant tout une voix : celle d’une femme qui a passé sa vie à filmer et commenter le monde à travers l’œilleton de sa caméra.

On ne la voit jamais, mais elle est partout. Son regard devient le nôtre ; ses voyages et ses rencontres capturés, résonnent avec ses mots, se découpent en fragments, samplés et réarrangés en une fresque mouvante, contemplative, qui mêle arts numériques et live électro-acoustique.

Les documents audiovisuels avec lesquels les artistes interagissent sont tous issus des archives personnelles de la grand-mère de Doriane (violoncelliste présente sur le plateau). Ils se répondent, se transforment et s’entrechoquent au rythme d’une musique folktronica, atmosphérique, qui s’amuse à déconstruire et réinventer les souvenirs comme une matière vivante.

**Plus qu’un concert, Carré Pizza est une expérience sensorielle ; un jeu d’échos et de superpositions où passé et présent s’entrelacent dans une performance vertigineuse, hypnotique, drôle et émouvante.**

_Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage_

Début : 2026-03-08T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T17:40:00.000+01:00

https://leliberte.fr/spectacles/carre-pizza/ https://billetterie.gosselico.fr/liberte/carre-pizza/

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine