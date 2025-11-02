Concert Vitaa Chartres

Concert Vitaa Chartres dimanche 2 novembre 2025.

Concert Vitaa

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 49 – 49 – 79 EUR

Début : Dimanche 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

Près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, VITAA est l’une des artistes les plus populaires de notre génération, après la sortie de son 8ème album intitulé Charlotte, ce dernier entre directement numéro 1 du top album, et est déjà disque d’or. Un concert à ne pas manquer !…

Des centaines de dates en France et à l'international, des hits en rafale, plus de 9 millions de fans sur les réseaux sociaux et 2 milliards de vues sur YouTube.

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

With almost 3 million albums sold worldwide, VITAA is one of the most popular artists of our generation. Following the release of her 8th album, Charlotte, it went straight to number 1 in the album charts, and has already gone gold. A concert not to be missed!…

German :

Mit fast 3 Millionen verkauften Alben weltweit ist VITAA eine der beliebtesten Künstlerinnen unserer Generation. Nach der Veröffentlichung ihres achten Albums mit dem Titel Charlotte stieg dieses direkt auf Platz 1 der Albumcharts ein und wurde bereits mit Gold ausgezeichnet. Ein Konzert, das Sie ni

Italiano :

Con quasi 3 milioni di album venduti in tutto il mondo, VITAA è una delle artiste più popolari della nostra generazione. Dopo l’uscita del suo ottavo album, Charlotte, è entrato direttamente al numero 1 della classifica degli album ed è già diventato disco d’oro. Un concerto da non perdere!…

Espanol :

Con casi 3 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, VITAA es una de las artistas más populares de nuestra generación. Tras el lanzamiento de su octavo álbum, Charlotte, entró directamente en el número 1 de las listas de álbumes y ya es disco de oro. Un concierto que no se puede perder…

