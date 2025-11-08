Concert VITAA LA TOURNEE Amiens

Concert VITAA LA TOURNEE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, des centaines de dates en France et à l’international, des hits en rafale, VITAA est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec + de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d’1 milliard de vues sur YouTube. Après 15 ans de carrière, VITAA s’apprête à entamer un nouveau chapitre musical.

Dans la continuité de sa fabuleuse épopée menée en duo avec Slimane et leur album évènement Versus, une tournée des Zéniths sold out qui les a menés sur la scène de la Défense Arena, c’est en solo que la suite se dessine pour VITAA.

Pour son cinquième album solo qui sortira à l’automne, VITAA a fait le pari de revenir à un propos plus intimiste et personnel. Intitulé Charlotte , de son prénom, cet album se veut aborder la dualité de la carrière immense qu’elle connaît, succès et échecs, couplés à une vie de femme, désormais maman, qui a gagné en maturité et qui pose un regard sincère et froid sur le monde actuel et ses angoisses futures.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

With nearly 3 million albums sold worldwide, hundreds of dates in France and abroad, and hits galore, VITAA is one of the most popular artists of our generation, with over 5 million fans on social networks and over 1 billion views on YouTube. After a 15-year career, VITAA is about to embark on a new musical chapter.

Following on from their fabulous duet with Slimane and their eventful album Versus, a sold-out Zenith tour which took them to the stage of La Défense Arena, VITAA is now ready to go solo.

For their fifth solo album, due out this autumn, VITAA have decided to return to a more intimate, personal approach. Entitled Charlotte , after her first name, the album is intended to address the duality of her immense career successes and failures coupled with the life of a woman, now a mother, who has gained in maturity and takes a sincere, cool look at the world today and her future anxieties.

German :

Mit fast 3 Millionen verkauften Alben weltweit, Hunderten von Auftritten in Frankreich und international und Hits am laufenden Band ist VITAA eine der beliebtesten Künstlerinnen unserer Generation mit über 5 Millionen Fans in den sozialen Netzwerken und über 1 Milliarde Aufrufen auf YouTube. Nach 15 Jahren im Musikgeschäft schlägt VITAA nun ein neues Kapitel auf.

Nach ihrem fabelhaften Duett mit Slimane und ihrem Event-Album Versus, einer ausverkauften Zenith-Tournee, die sie auf die Bühne der Défense Arena führte, geht es für VITAA nun solo weiter.

Für ihr fünftes Soloalbum, das im Herbst erscheinen wird, hat sich VITAA vorgenommen, zu einem intimeren und persönlicheren Thema zurückzukehren. Das Album, das nach ihrem Vornamen Charlotte benannt ist, soll sich mit der Dualität ihrer immensen Karriere befassen, mit Erfolgen und Misserfolgen, gepaart mit einem Leben als Frau, die nun Mutter ist, an Reife gewonnen hat und einen ehrlichen und kalten Blick auf die heutige Welt und ihre Zukunftsängste wirft.

Italiano :

Con quasi 3 milioni di album venduti in tutto il mondo, centinaia di date in Francia e all’estero e un flusso costante di successi, VITAA è uno degli artisti più popolari della nostra generazione, con oltre 5 milioni di fan sui social network e oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Dopo una carriera di 15 anni, VITAA si appresta a intraprendere un nuovo capitolo musicale.

Dopo il favoloso duetto con Slimane e l’album di riferimento Versus, un tour Zeniths che ha registrato il tutto esaurito e che li ha portati sul palco dell’Arena La Défense, i VITAA sono ora pronti a diventare solisti.

Per il suo quinto album da solista, in uscita in autunno, VITAA ha deciso di tornare a uno stile più intimo e personale. Intitolato Charlotte , come il suo nome di battesimo, l’album esplora la dualità della sua immensa carriera successi e fallimenti unita alla vita di una donna, ora madre, che è cresciuta in maturità e getta uno sguardo sincero e freddo sul mondo di oggi e sulle sue ansie per il futuro.

Espanol :

Con casi 3 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, cientos de fechas en Francia y en el extranjero, y un flujo constante de éxitos, VITAA es uno de los artistas más populares de nuestra generación, con más de 5 millones de fans en las redes sociales y más de 1.000 millones de visitas en YouTube. Tras 15 años de carrera, VITAA está a punto de embarcarse en un nuevo capítulo musical.

Tras su fabuloso dúo con Slimane y su álbum de referencia Versus, una gira Zeniths con todas las entradas agotadas que les llevó al escenario del Arena La Défense, VITAA se dispone a emprender su carrera en solitario.

Para su quinto álbum en solitario, que saldrá en otoño, VITAA ha decidido volver a un estilo más íntimo y personal. Titulado Charlotte , como su nombre de pila, el álbum explora la dualidad de su inmensa carrera -éxitos y fracasos- junto con la vida de una mujer, ahora madre, que ha crecido en madurez y lanza una mirada sincera y fría sobre el mundo actual y sus ansiedades de cara al futuro.

