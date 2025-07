Concert Vitrolles Jazz Big Band La scène² Aix-en-Provence

Concert Vitrolles Jazz Big Band La scène² Aix-en-Provence mercredi 23 juillet 2025.

Concert Vitrolles Jazz Big Band

Mercredi 23 juillet 2025 à partir de 20h30. La scène² 190 rue Pierre Duhem Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 20:30:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Sous l’impulsion du tromboniste Flavien Croze, le Vitrolles Jazz Big Band propose un répertoire composé de morceaux des big bands des années 40/50, mais aussi de morceaux plus contemporains.

Le Vitrolles Jazz Big Band est une jeune formation née en 2024, impulsée par le tromboniste Flavien Croze. Il s’est entouré de musiciens amateurs de très bon niveau et de professionnels de la région, tous passionnés de jazz et de big band.



Le répertoire se compose de morceaux des big bands des années 40/50 (Count Basie, Les Brown, Stan Kenton..) mais aussi de morceaux plus contemporains, visant à exploiter toutes les couleurs sonores et musicales qu’offrent une formation telle qu’un big band (Stan Laferrière, Bob Mintzer, Bobby Shew..). Quelques arrangements écrits spécialement pour le big band par Flavien Croze sont également au programme.



Le Vitrolles Jazz Big Band est très heureux de vous présenter avec passion et enthousiasme son répertoire lors de cette soirée à La Scène !



● Trompettes: Pierre-Olivier Bernard Didier Fernandez Nicolas Boéri Daniel Pilato

● Trombones: Benjamin Lasbleis Flavien Croze (et direction) Roland Beauvois Bertrand Chappa

● Saxophones alto: Rodolphe Tollet Stephan Croze

● Saxophones ténors: Jean-François Osmont René Michallat

● Saxophone baryton: Cecile Femel

● Batterie: Nello Cornabé

● Contrebasse: Loïc Blasetti

● Guitare: Christian Bon

● Piano: Coline Siméone

● Vibraphone et percussions: Cyril Cambon

● Chant: Audrey Onde. .

La scène² 190 rue Pierre Duhem Aix-en-Provence 13856 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 37 79 22 flav.croze@gmail.com

English :

Spurred on by trombonist Flavien Croze, the Vitrolles Jazz Big Band offers a repertoire featuring big band tunes from the 40s and 50s, as well as more contemporary pieces.

German :

Unter der Leitung des Posaunisten Flavien Croze bietet die Vitrolles Jazz Big Band ein Repertoire aus Big-Band-Stücken der 40er und 50er Jahre, aber auch aus zeitgenössischeren Stücken.

Italiano :

Guidata dal trombonista Flavien Croze, la Vitrolles Jazz Big Band propone un repertorio con brani di big band degli anni ’40 e ’50, ma anche pezzi più contemporanei.

Espanol :

Encabezada por el trombonista Flavien Croze, la Vitrolles Jazz Big Band ofrece un repertorio que incluye temas de big band de los años 40 y 50, así como piezas más contemporáneas.

