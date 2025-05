Concert – Vittefleur, 18 mai 2025 17:00, Vittefleur.

Seine-Maritime

Concert 7 Grande Rue, Vittefleur Seine-Maritime

Début : 2025-05-18 17:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Chants du Monde par le Groupe Choral de Saint Valery en Caux, direction Christine Lapierre.

Participation libre.

Église de Vittefleur à 17h00.

7 Grande Rue,

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 34 92 choralestval@gmail.com

English : Concert

Chants du Monde by the Groupe Choral de Saint Valery en Caux, directed by Christine Lapierre.

Free admission.

Vittefleur church, 5:00 pm.

German :

Lieder aus aller Welt von der Groupe Choral de Saint Valery en Caux, Leitung Christine Lapierre.

Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Kirche von Vittefleur um 17.00 Uhr.

Italiano :

Canti del mondo del Groupe Choral de Saint Valery en Caux, diretto da Christine Lapierre.

Ingresso libero.

Chiesa di Vittefleur alle 17.00.

Espanol :

Canciones del mundo por el Groupe Choral de Saint Valery en Caux, dirigido por Christine Lapierre.

Entrada gratuita.

Iglesia de Vittefleur a las 17.00 h.

L’événement Concert Vittefleur a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre