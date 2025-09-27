Concert Viva Espana Fénétrange
Concert Viva Espana Fénétrange samedi 27 septembre 2025.
Concert Viva Espana
Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27 20:00:00
2025-09-27
Un voyage dans le temps, à la recherche des musiques anciennes d’avant les débuts du Flamenco, aux origines catholiques, juives & arabes Un programme festif, à la découverte des rythmes de la danse , qui sera particulièrement mis en valeur dans l’acoustique de l’auditorium , pensée pour ce type de répertoires.
Concert suivi d’un lunch dînatoire avec Martine Holveck (en supplément, réservation indispensable au bureau du festival).Tout public
Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com
English :
A journey back in time, in search of ancient music from before the beginnings of Flamenco, with Catholic, Jewish & Arab origins. A festive program, discovering the rhythms of dance, which will be particularly enhanced by the auditorium?s acoustics, designed for this type of repertoire.
Concert followed by a luncheon dinner with Martine Holveck (extra charge, reservation essential at the festival office).
German :
Eine Reise in die Vergangenheit, auf der Suche nach alter Musik aus der Zeit vor den Anfängen des Flamenco, mit katholischen, jüdischen und arabischen Wurzeln. Ein festliches Programm, auf der Suche nach den Rhythmen des Tanzes, die in der Akustik des Auditoriums, die für diese Art von Repertoire konzipiert wurde, besonders zur Geltung kommen.
Im Anschluss an das Konzert findet ein Lunch-Dinner mit Martine Holveck statt (gegen Aufpreis, Reservierung im Festivalbüro erforderlich).
Italiano :
Un viaggio a ritroso nel tempo, alla ricerca di musiche antiche che precedono gli albori del flamenco, con le sue origini cattoliche, ebraiche e arabe. Un programma festoso, alla scoperta dei ritmi della danza, che sarà particolarmente valorizzato dall’acustica dell’auditorium, pensata per questo tipo di repertorio.
Concerto seguito da un pranzo con Martine Holveck (a pagamento, prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del festival).
Espanol :
Un viaje en el tiempo, en busca de músicas antiguas, anteriores a los inicios del flamenco, con sus orígenes católicos, judíos y árabes. Un programa festivo, descubriendo los ritmos del baile, que se verá especialmente realzado por la acústica del auditorio, concebida para este tipo de repertorio.
Concierto seguido de un almuerzo con Martine Holveck (con suplemento, imprescindible reservar en la oficina del festival).
