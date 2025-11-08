Concert VIVA ITALIA Place de l’Hôtel de ville Rombas

Concert VIVA ITALIA Place de l’Hôtel de ville Rombas samedi 8 novembre 2025.

Concert VIVA ITALIA

Place de l’Hôtel de ville Espace culturel Rombas Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Ce nouveau spectacle proposé par Marie Sambora et ses musiciens marque une évolution par rapport à leur précédente production, avec plusieurs nouveautés. Une première partie interactive et conviviale le public sera pleinement impliqué, favorisant un moment d’échange et de partage unique. Une deuxième partie dynamique et variée un répertoire repensé pour surprendre et ravir les spectateurs. Le décor est également renouvelé même s’ils seront toujours au café des Italiens.Tout public

14 .

Place de l’Hôtel de ville Espace culturel Rombas 57120 Moselle Grand Est +33 3 87 67 86 30 billetterie@rombas.com

English :

This new show by Marie Sambora and her musicians marks an evolution from their previous production, with several new features. An interactive and convivial first part: the audience will be fully involved, encouraging a unique moment of exchange and sharing. A dynamic and varied second half: a redesigned repertoire to surprise and delight the audience. The setting has also been renewed, even though they will still be at the Café des Italiens.

German :

Diese neue Show von Marie Sambora und ihren Musikern stellt eine Weiterentwicklung ihrer vorherigen Produktion dar, mit mehreren Neuerungen. Ein interaktiver und geselliger erster Teil: Das Publikum wird voll einbezogen, um einen einzigartigen Moment des Austauschs und der Gemeinsamkeit zu fördern. Ein dynamischer und abwechslungsreicher zweiter Teil: Das Repertoire wurde überarbeitet, um die Zuschauer zu überraschen und zu begeistern. Auch das Bühnenbild wird erneuert, auch wenn sie sich weiterhin im Café des Italiens befinden werden.

Italiano :

Questo nuovo spettacolo di Marie Sambora e dei suoi musicisti segna un’evoluzione rispetto alla produzione precedente, con diverse novità. Una prima parte interattiva e conviviale: il pubblico sarà pienamente coinvolto, favorendo un momento unico di scambio e condivisione. Un secondo tempo dinamico e vario: un repertorio rielaborato per sorprendere e deliziare il pubblico. Anche l’ambientazione è nuova, anche se sarà sempre al Café des Italiens.

Espanol :

Este nuevo espectáculo de Marie Sambora y sus músicos marca una evolución con respecto a su producción anterior, con varias novedades. Una primera parte interactiva y distendida: el público se implicará al máximo, propiciando un momento único de intercambio y puesta en común. Una segunda parte dinámica y variada: un repertorio rediseñado para sorprender y deleitar al público. El escenario también es nuevo, aunque seguirá siendo el Café des Italiens.

L’événement Concert VIVA ITALIA Rombas a été mis à jour le 2025-10-03 par DESTINATION AMNEVILLE