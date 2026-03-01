Concert Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaïkovski, Rachmaninov, Schubert, Saint-Saëns, De Falla Eglise Saint-Sebastien Nancy

Concert Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaïkovski, Rachmaninov, Schubert, Saint-Saëns, De Falla

Eglise Saint-Sebastien 63 Rue des Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 21:15:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la belle Église Saint-Sébastien pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

Programme

W.A. Mozart Requiem (Lacrimosa & Dies Irae)

J.S. Bach Suite pour flûte en Si mineur (Bourrée, Polonaise, Menuet, Badinerie)

P.I. Tchaïkovski Valse de la belle au bois dormant

M.De Falla/F.Kreisler La vida breve Danse espagnole

S. Rachmaninov Vocalise n°14

C. Saint-Saëns Danse macabre

E. Elgar Variations Enigma “Nimrod”

C. P. E. Bach Concerto pour flûte en Ré mineur

F. Schubert Ave Maria

A. Vivaldi Les 4 saisons “l’été”

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.Tout public

30 .

Eglise Saint-Sebastien 63 Rue des Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 97 97 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the Ensemble Musicâme France in the beautiful Église Saint-Sébastien for an exceptional classical music concert. Accompanied by five exceptional musicians, the Ensemble Musicâme France will treat you to a unique and unforgettable evening.

Program

W.A. Mozart: Requiem (Lacrimosa & Dies Irae)

J.S. Bach: Suite for flute in B minor (Bourrée, Polonaise, Menuet, Badinerie)

P.I. Tchaikovsky: Sleeping Beauty Waltz

M.De Falla/F.Kreisler: La vida breve: Spanish dance

S. Rachmaninov: Vocalise n°14

C. Saint-Saëns Danse macabre

E. Elgar: Enigma ?Nimrod? variations

C. P. E. Bach: Flute concerto in D minor

F. Schubert: Ave Maria

A. Vivaldi: The 4 seasons: ?summer?

Ensemble Musicâme France

Flutes Issam Garfi ; Solo violin Christophe Quatremer, 2nd violin Claire Dassesse ; Viola Mariam Rüetschi ; Cello Aurore Dassesse

The Ensemble Musicâme France is a chamber orchestra whose distinctive feature is that it is organized as a collective. Committed to offering its audiences a unique and incomparable musical experience, it brings together top-flight international and local musicians from major ensembles. Present in over 100 cities worldwide, Ensemble Musicâme France champions music that touches the heart and lifts the spirit beyond borders.

L’événement Concert Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaïkovski, Rachmaninov, Schubert, Saint-Saëns, De Falla Nancy a été mis à jour le 2026-03-02 par DESTINATION NANCY