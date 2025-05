Concert VIVALDI-CORELLI-PURCELL-TELEMANN: Prieuré du Sauvage – Druelle Balsac, 11 mai 2025 07:00, Druelle Balsac.

Début : Dimanche 2025-05-11

fin : 2025-05-11

2025-05-11

Ensemble instrumental d’Aveyron.

Sous les ailes de l’association « Musiques d’été »

12510 Druelle Balsac

Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 37 95

English :

Aveyron instrumental ensemble.

Under the wings of the « Musiques d’été » association

German :

Instrumentalensemble aus dem Aveyron.

Unter den Flügeln des Vereins « Musiques d’été » (Sommermusik)

Italiano :

Ensemble strumentale dell’Aveyron.

Sotto le ali dell’associazione « Musiques d’été »

Espanol :

Conjunto instrumental de Aveyron.

Bajo los auspicios de la asociación « Musiques d’été »

