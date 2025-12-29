Concert Vivaldi et Bach à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon

Concert Vivaldi et Bach à St Clément

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon Morbihan

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Concert Vivaldi et Bach à la Chapelle St Clément

Les concertistes

– Caroline Farelly, alto

– Jean François Verney, violoncelle

– Thierry Vaillant, clavecin .

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

