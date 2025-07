CONCERT VIVALDI GIULIANI Clermont-l’Hérault

CONCERT VIVALDI GIULIANI Clermont-l’Hérault vendredi 8 août 2025.

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-08-08

2025-08-08

Venez assister au concert Vivaldi Giuliani, joué par le guitariste Philippe Cornier accompagné du groupe Bogen Quartet.

Vous passerez une soirée magique dans un cadre unique conduit par un concerto opus 30. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie philippecornier@wanadoo.fr

English :

Join us for the Vivaldi Giuliani concert, performed by guitarist Philippe Cornier and the Bogen Quartet.

German :

Erleben Sie das Konzert Vivaldi Giuliani, gespielt vom Gitarristen Philippe Cornier, begleitet von der Band Bogen Quartet.

Italiano :

Partecipate al concerto Vivaldi Giuliani, eseguito dal chitarrista Philippe Cornier accompagnato dal Quartetto Bogen.

Espanol :

Asista al concierto Vivaldi Giuliani, interpretado por el guitarrista Philippe Cornier acompañado por el Cuarteto Bogen.

