Concert exceptionnel à Montpellier Ensemble Musicâme France au Couvent des Dominicains de Montpellier.

Le 5 juin à 20h30, l’Ensemble Musicâme France vous invite à un concert inoubliable au cœur de Montpellier, dans le prestigieux cadre du Couvent des Dominicains. Plongez dans un voyage musical captivant avec des chefs-d’œuvre incontournables “Une petite musique de nuit” de Mozart, la poétique Fantaisie de Fauré, le Quatuor en Ré mineur de Telemann, la célèbre Valse d’Amélie Poulain de Yann Tiersen, le virtuose Concerto pour flûte en Ré majeur de Reinecke, l’émouvant Ave Maria de Piazzolla, et l’explosif “Été” des Quatre Saisons de Vivaldi.

Un programme éclectique interprété par des musiciens talentueux de l’Ensemble Musicâme France pour une soirée magique. Ne manquez pas ce concert à Montpellier réservez vos places dès maintenant !

Programme

• W.A.Mozart Une petite musique de nuit “Allegro”

• G.Fauré Fantaisie

• G.P.Telemann Quatuor pour flûte en Ré min.

• Y.Tiersen Valse d’Amélie Poulain

• C.Reinecke Concerto pour flûte en Ré Maj.

• A.Piazzolla Ave Maria

• A.Vivaldi Les 4 Saisons “l’été” .

8 Rue Fabre

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 49 97 97 08

English :

Exceptional concert in Montpellier ? Ensemble Musicâme France at the Couvent des Dominicains in Montpellier.

German :

Außergewöhnliches Konzert in Montpellier ? Ensemble Musicâme France im Dominikanerkloster in Montpellier.

Italiano :

Concerto d’eccezione a Montpellier? Ensemble Musicâme France al Couvent des Dominicains di Montpellier.

Espanol :

Concierto excepcional en Montpellier ? Ensemble Musicâme France en el Couvent des Dominicains de Montpellier.

