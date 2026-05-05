Clohars-Carnoët

Concert Vivaldi Pärt

Eglise du bourg Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Quatuor Hanson (cordes), Raquel Camarinha (Soprano), Yoan Héreau (Piano), Fiona McGown (Mezzo-Soprano), Enguerrand de Hys (Ténor)

Un concert organisé dans le cadre du festival Les Parenthèses musicales de Saint-Maurice

Plus d’informations lesparenthesesmusicales.bzh .

Eglise du bourg Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

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English : Concert Vivaldi Pärt

L’événement Concert Vivaldi Pärt Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS