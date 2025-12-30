Concert Vivaldi Piazzolla Lèves

Concert Vivaldi Piazzolla

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2026-03-27

La singularité de Vivaldi-Piazzolla, Saisons d’un rivage à l’autre est de faire exister en un même moment musical deux grands maîtres, deux styles, deux époques, deux continents, deux inspirations l’une pastorale, l’autre urbaine.

Le dialogue est étonnant, la rencontre est lumineuse, les deux écritures s’étreignent, s’imbriquent, se fondent, finissent par former un seul corps. Un corps qui ne demande qu’une chose, vibrer, se mettre en mouvement et embrasser l’espace. Le corps d’un musicien lorsqu’il n’est pas en fosse, lorsqu’il n’est pas dirigé par un chef, se montre d’une remarquable vivacité ; il est aux aguets, il est animal. On découvre l’acuité des regards, la précision du geste, de chaque signe. Corps, visages, instruments, archets, dessinent les prémisses d’un ballet. Tout public. 31 .

English :

The singularity of Vivaldi-Piazzolla, Saisons: d’un rivage à l’autre is to bring together in a single musical moment two great masters, two styles, two eras, two continents, two inspirations: one pastoral, the other urban.

