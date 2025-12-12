Concert Vivaldi Piazzolla Lèves

Concert Vivaldi Piazzolla

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 31 – 31 – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:40:00

Date(s) :

2026-03-27

Vivaldi–Piazzolla, Saisons d’un rivage à l’autre réunit deux maîtres et deux univers la pastorale de Vivaldi et l’énergie urbaine de Piazzolla.

Leurs musiques se répondent, se mêlent et vibrent comme un seul souffle. Portés par une interprétation libre et vivante, les musiciens déploient une gestuelle précise et expressive, esquissant les prémices d’un véritable ballet. 31 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Vivaldi-Piazzolla, Saisons: d?un rivage à l?autre brings together two masters and two worlds: Vivaldi?s pastoral and Piazzolla?s urban energy.

