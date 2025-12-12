Concert Vivaldi Piazzolla Lèves
Concert Vivaldi Piazzolla Lèves vendredi 27 mars 2026.
Concert Vivaldi Piazzolla
41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir
Tarif : 31 – 31 – EUR
31
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 21:40:00
Date(s) :
2026-03-27
Vivaldi–Piazzolla, Saisons d’un rivage à l’autre réunit deux maîtres et deux univers la pastorale de Vivaldi et l’énergie urbaine de Piazzolla.
Leurs musiques se répondent, se mêlent et vibrent comme un seul souffle. Portés par une interprétation libre et vivante, les musiciens déploient une gestuelle précise et expressive, esquissant les prémices d’un véritable ballet. 31 .
41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vivaldi-Piazzolla, Saisons: d?un rivage à l?autre brings together two masters and two worlds: Vivaldi?s pastoral and Piazzolla?s urban energy.
L’événement Concert Vivaldi Piazzolla Lèves a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CHARTRES