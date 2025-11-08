Concert Vivaldi x Bach x Piazzolla Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Samedi 8 novembre 2025 de 20h30 à 21h45. Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 21:45:00

2025-11-08

Avec plus de 100 villes parcourues, l’Ensemble Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle à Aix-en-Provence où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.

L’Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Aix-en-Provence un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.



Programme

● Piazzolla Les 4 Saisons “le printemps”

● C.P.E Bach Concerto pour flûte en Sol Maj. Allegro

● J.S.Bach Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)

● Piazzolla L’histoire Tango 1960 & 1930

● J.S.Bach Concerto pour 2 violons Allegro (version jazz)

● A.Vivaldi Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro Largo Allegro)

● A.Piazzolla La muerte del angel

● A.Vivaldi Les 4 Saisons “l’hiver” .

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

English :

With over 100 towns and cities visited, Ensemble Musicâme France brings together international virtuosos and local talent for unique concerts, music without borders that touches the heart and lifts the spirit.

German :

Mit über 100 bereisten Städten bringt das Ensemble Musicâme France internationale Virtuosen und lokale Talente für einzigartige Konzerte zusammen, eine Musik ohne Grenzen, die das Herz berührt und den Geist erhebt.

Italiano :

Con oltre 100 città al suo attivo, l’Ensemble Musicâme France riunisce virtuosi internazionali e talenti locali per concerti unici, musica senza confini che tocca il cuore e solleva lo spirito.

Espanol :

Con más de 100 ciudades a sus espaldas, Ensemble Musicâme France reúne a virtuosos internacionales y talentos locales en conciertos únicos, música sin fronteras que llega al corazón y eleva el espíritu.

