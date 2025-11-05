CONCERT VIVANCE MÉDIATHÈQUE COEUR ET COTEAUX COMMINGES Saint-Gaudens

MÉDIATHÈQUE COEUR ET COTEAUX COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-11-05 15:30:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Venez découvrir le nouveau projet solo de Laurent Rochelle !

VIVANCE, Looping live solo saxophone soprano, clarinettes basse, percussions

Laurent Rochelle est un musicien bien connu de la scène toulousaine, compositeur tout terrain, saxophoniste et clarinettiste basse. Son talent s’est depuis plus de 20 ans exprimé à travers des formations comme Monkomarok, Lilliput Orkestra, Okidoki et plus récemment Prima Kanta, mais aussi comme compositeur pour les bandes sons de spectacle du Clan des songes et pour de nombreuses musiques destinées à l’audiovisuel.

Ici, il présente un nouveau projet solo intitulé VIVANCE. terme utilisé en sophrologie pour désigner une mise en accord du corps et de l’esprit dans l’instant présent. Dans ce périlleux exercice du solo avec looper, il nous emmène dans un voyage en partie improvisé et en partie écrit, travaillé pour s’affranchir de la machine et laisser libre cours à la musique qui peut jaillir dans l’instant. Il y aura de nombreux rendez-vous mélodiques, des invitations envoûtantes et poétiques comme seul Laurent Rochelle a le secret. Bon voyage ! .

MÉDIATHÈQUE COEUR ET COTEAUX COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 85 86 mediatheque@la5c.fr

English :

Come and discover Laurent Rochelle’s new solo project!

German :

Erleben Sie das neue Soloprojekt von Laurent Rochelle!

Italiano :

Venite a scoprire il nuovo progetto solista di Laurent Rochelle!

Espanol :

¡Venga a descubrir el nuevo proyecto en solitario de Laurent Rochelle!

