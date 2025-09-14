Concert « Vivo per Lei » avec l’Ensemble Lyra Salle des Fêtes Caillac

Concert de Musique italienne de Monteverdi à Vivaldi

Organisé par Graines d’étoiles Lot, à la salle des Fêtes de Caillac

« Je vis pour elle”, pourrait être le cri de tous les musiciens. À l’image de ces compositeurs et compositrices italiens, Monteverdi, Strozzi, Colonna, Porpora, Vivaldi, Handel, Agnesi, Bassani, Pergolesi, De Bottis, que serait la musique sans eux ? Mais surtout, que seraient-ils sans elle ? Tous ont vécu pour l’art musical, la poésie, la chanson d’amour… des traditions intemporelles qui, en Italie, portent l’émotion à son paroxysme.

C’est donc un concert de musique baroque italienne que propose Graines d’Etoiles Lot avec ce sextuor baroque composé de Camille Antona violon, Estelle Besingrand violoncelle, Coline Lemarchand traverso, Etienne Manchon Clavecin, Camille Suffran violon /soprano, Amandine Bontemps soprano.

Créé par six amis de la région toulousaine , Lyra est un ensemble musical dont le répertoire s’oriente vers la musique baroque. Bien que formés au conservatoire, c’est sur les bancs de la faculté de musicologie que les jeunes artistes de Lyra se rencontrent en 2013. Leur amitié les amène à jouer ensemble sur de nombreux projets et au sein de plusieurs autres formations avant de créer le sextuor Lyra en 2017.

La jeunesse et le dynamisme de ses musiciens et de ses chanteuses donnent à l’ensemble une énergie nouvelle qui enthousiasme un public toujours plus nombreux. Vivant avec leur époque, les membres de Lyra ont chacun leur singularité, inspirés par des univers musicaux variés qu’ils mettent au service de l’ensemble et de la musique sans jamais la cloisonner. C’est donc naturellement qu’ils se produisent autant dans les églises que dans des festivals prestigieux (31 notes d’été, Passions Baroques de Montauban), cafés culturels, ou écoles.

Le dimanche 14 septembre à 17h, à la salle des fêtes de Caillac, au bord du lac de La Vergne, sera un très bel écrin pour cet ensemble très talentueux invité par Graines d’Etoiles Lot.

Vente des billets à l’Office de Tourisme de Cahors et à l’Espace Culturel Leclerc, sur le site internet et à l’entrée du concert 18 .

Salle des Fêtes Place de Lacroix Caillac 46140 Lot Occitanie

