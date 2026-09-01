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Concert vocal a capella Chapelle des Thermes Préchacq-les-Bains

jeudi 17 septembre 2026 · Chapelle des Thermes · Préchacq-les-Bains

Concert vocal a capella Chapelle des Thermes Préchacq-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chapelle des Thermes
Adresse
1515 avenue des sources
Ville
40465 Préchacq-les-Bains
Département
Landes
Tarif
0 0 0

Préchacq-les-Bains

Concert vocal a capella

Chapelle des Thermes 1515 avenue des sources Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 19:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Concert vocal a capella au profit des Thermes de Préchacq les Bains et destiné aux curistes et tout autre public extérieur.   .

Chapelle des Thermes 1515 avenue des sources Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 93 22  contact.leszamis.pontonx@gmail.com

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English : Concert vocal a capella

L’événement Concert vocal a capella Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terres de Chalosse

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