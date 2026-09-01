Concert vocal a capella Chapelle des Thermes Préchacq-les-Bains
jeudi 17 septembre 2026 · Chapelle des Thermes · Préchacq-les-Bains
Informations pratiques
Préchacq-les-Bains
Concert vocal a capella
Chapelle des Thermes 1515 avenue des sources Préchacq-les-Bains Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 19:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Concert vocal a capella au profit des Thermes de Préchacq les Bains et destiné aux curistes et tout autre public extérieur. .
Chapelle des Thermes 1515 avenue des sources Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 93 22 contact.leszamis.pontonx@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert vocal a capella
L’événement Concert vocal a capella Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Préchacq-les-Bains (Landes)
- Causerie Guerre de Cent ans en Chalosse Thermes de Préchacq Préchacq-les-Bains 16 septembre 2026
- Balade du Valet de Coeur Préchacq-les-Bains 23 septembre 2026
- Navette vers le Musée de la Faïence Thermes de Préchacq Préchacq-les-Bains 2 octobre 2026
- Causerie La Hire est né à Préchacq-les-Bains Thermes de Préchacq Préchacq-les-Bains 7 octobre 2026
- Balade des 3 lavoirs Route de l’église Préchacq-les-Bains 9 octobre 2026