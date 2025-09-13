Concert vocal aux jardins Château du Bec du Gave Port-de-Lanne

Concert vocal aux jardins Château du Bec du Gave Port-de-Lanne samedi 13 septembre 2025.

Concert vocal aux jardins

Château du Bec du Gave 2351 Route du Bec du Gave Port-de-Lanne Landes

Concert exceptionnel au Château du Bec du Gave à Port de Lanne. Dans la magie des jardins, les Chœurs au Féminin et Voix Lyriques sous la direction de Sabine Régnier vous invitent à un voyage musical unique répertoire lyrique, chants du monde et polyphonies vibrantes au coucher du soleil. Dans la douceur du soir, un concert où la musique et les jardins dialoguent pour sublimer la beauté du lieu. .

Château du Bec du Gave 2351 Route du Bec du Gave Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 75 66 89 sabineregnier@innovoix.fr

English : Concert vocal aux jardins

Exceptional concert at the Château du Bec du Gave in Port de Lanne. In the magic of the gardens, the Ch?urs au Féminin and Voix Lyriques under the direction of Sabine Régnier invite you on a unique musical journey: lyrical repertoire, world songs and vibrant polyphony at sunset.

German : Concert vocal aux jardins

Außergewöhnliches Konzert im Château du Bec du Gave in Port de Lanne. Im Zauber der Gärten laden die Ch?urs au Féminin und Voix Lyriques unter der Leitung von Sabine Régnier Sie zu einer einzigartigen musikalischen Reise ein: lyrisches Repertoire, Lieder aus aller Welt und vibrierende Polyphonie bei Sonnenuntergang.

Italiano :

Concerto d’eccezione al Castello del Bec du Gave a Port de Lanne. Nella magia dei giardini, lo Ch?urs au Féminin e la Voix Lyriques sotto la direzione di Sabine Régnier vi invitano a un viaggio musicale unico: repertorio lirico, canti del mondo e vibrante polifonia al tramonto.

Espanol : Concert vocal aux jardins

Concierto excepcional en el Château du Bec du Gave en Port de Lanne. En la magia de los jardines, los Chœurs au Féminin y Voix Lyriques bajo la dirección de Sabine Régnier le invitan a un viaje musical único: repertorio lírico, canciones del mundo y vibrante polifonía al atardecer.

