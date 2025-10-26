Concert vocal Bordères
Concert vocal Bordères dimanche 26 octobre 2025.
Concert vocal
Eglise de Bordères Bordères Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Concert vocal à l’église de Bordères qui réunira Les Voix du Lagoin (chef de cœur Daniel Vincent), l’ensemble instrumental jazz et musiques du monde Caravelle (chef d’orchestre Vincent Pommereau), et le groupe féminin Song & Soul (cheffe d’orchestre Janneke Muller). .
Eglise de Bordères Bordères 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 20 29
English : Concert vocal
German : Concert vocal
Italiano :
Espanol : Concert vocal
L’événement Concert vocal Bordères a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay