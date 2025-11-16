Concert vocal caritatif au profit du Téléthon Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour
Concert vocal caritatif au profit du Téléthon
Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Concert des deux groupe vocaux Pontois: Les Zamis et les Pot’s Canta. Chants trarditionnels et chansons Françaises seront au programme de ce concert caritatif dont tous les bénéfices seront reversés intégralement au Téléthon. Entrée libre de participation.
Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 93 22 contact.leszamis.pontonx@gmail.com
Concert by two vocal groups from Pontois: Les Zamis and Les Pot’s Canta. Traditional songs and French chansons will be on the program for this charity concert, with all proceeds going to the Telethon. Entry free of charge.
Konzert der beiden Gesangsgruppen aus Pontois: Les Zamis und Les Pot’s Canta. Traditionelle Lieder und französische Chansons stehen auf dem Programm dieses Benefizkonzerts, dessen Erlöse vollständig an den Telethon gespendet werden. Der Eintritt ist frei.
Concerto di due gruppi vocali di Pontois: Les Zamis e Les Pot’s Canta. Il programma di questo concerto di beneficenza prevede canzoni tradizionali e francesi, il cui ricavato sarà devoluto a Telethon. L’ingresso è libero.
Concierto de dos grupos vocales de Pontois: Les Zamis y Les Pot’s Canta. El programa de este concierto benéfico incluye canciones tradicionales y francesas, y todos los beneficios se destinarán al Telemaratón. La entrada es gratuita.
