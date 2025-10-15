Concert Vocal Cathédrale Dax
Concert Vocal Cathédrale Dax mercredi 15 octobre 2025.
Concert Vocal
Cathédrale 3 place de la cathédrale Dax Landes
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Le groupe vocal Adagio de Saint Vincent de Tyrosse donnera un concert à la Cathédrale. Au programme des chants profanes et religieux, des chants basques ainsi que des chants festifs du grand sud-ouest.
Libre participation .
Cathédrale 3 place de la cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068237497 cb.vincent40@gmail.com
