Concert Vocal Cathédrale Dax

Concert Vocal Cathédrale Dax mercredi 15 octobre 2025.

Concert Vocal

Cathédrale 3 place de la cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Le groupe vocal Adagio de Saint Vincent de Tyrosse donnera un concert à la Cathédrale. Au programme des chants profanes et religieux, des chants basques ainsi que des chants festifs du grand sud-ouest.

Libre participation .

Cathédrale 3 place de la cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068237497 cb.vincent40@gmail.com

English : Concert Vocal

German : Concert Vocal

Italiano :

Espanol : Concert Vocal

L’événement Concert Vocal Dax a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Grand Dax