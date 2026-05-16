Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron

La Cotinière Chapelle Notre-Dame-et-Saint-Nicolas La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron

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La Cotinière Chapelle Notre-Dame-et-Saint-Nicolas La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 31 secretariat@emioleron.fr

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English : Vocal concert by the Chant’Oléron and O Sol’EMIO choirs of the Ile d’Oléron intercommunal music school

Vocal concert by the Chant’Oléron and O Sol’EMIO choirs of the Ile d’Oléron intercommunal music school

L’événement Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes