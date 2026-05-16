Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron
Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron samedi 20 juin 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron
La Cotinière Chapelle Notre-Dame-et-Saint-Nicolas La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron
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La Cotinière Chapelle Notre-Dame-et-Saint-Nicolas La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 31 secretariat@emioleron.fr
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English : Vocal concert by the Chant’Oléron and O Sol’EMIO choirs of the Ile d’Oléron intercommunal music school
Vocal concert by the Chant’Oléron and O Sol’EMIO choirs of the Ile d’Oléron intercommunal music school
L’événement Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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