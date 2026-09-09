Concert vocal, Église Saint-Pierre, Lachapelle

Informations pratiques

Concert vocal Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Concert du Chœur de chambre EXCELSIS, dirigé par Alain-Paul Gaillot.

La première partie sera consacrée au répertoire profane, avant une seconde partie dédiée à la musique sacrée.

Église Saint-Pierre Rue de l’Eglise St-Pierre, 82120 Lachapelle, France Lachapelle 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie 33612492330 http://www.lachapelle82.fr Église bâtie à la fin du XVe siècle, comme l’indique le portail flamboyant nord, aux tores évidés, qui y donne accès. Elle fait partie de l’enceinte du château et servit peut-être de chapelle castrale tout en étant église paroissiale. L’édifice comporte une nef unique à chevet plat. L’intérieur a été refait en 1776. Lambris en bois doré sur fonds blancs ; tableaux ; encadrements de fenêtres se style roccoco, assez rare dans le sud-ouest. La date de 1879 est celle de la dorure et de la peinture laquée. Edifice en rez-de-chaussée, Pas de transport en commun, Stationnement possible sur la place du village

Concert avec le Choeur de chambre EXCELSIS dirigé par Alain-Paul Gaillot

©Association Amis Eglise Lachapelle