Concert vocal et instrumental Église Notre-Dame de l’Assomption Phalsbourg

Concert vocal et instrumental

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Venez partager un moment musical unique avec le Chœur Chantadanne ! Au programme chansons contemporaines en polyphonie Solos, duos et trios instrumentaux de flûtes traversières, trompette et orgue.

Une partie du chapeau sera reversée au profit des Scouts de France section de Phalsbourg.Tout public

0 .

Église Notre-Dame de l’Assomption Rue de l’Église Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00

English :

Come and share a unique musical experience with the Ch?ur Chantadanne! Program: contemporary polyphonic songs instrumental solos, duos and trios for flute, trumpet and organ.

A portion of the proceeds will be donated to the Scouts de France ? section de Phalsbourg.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen musikalischen Moment mit dem Ch?ur Chantadanne! Auf dem Programm stehen zeitgenössische Lieder in Polyphonie Instrumentalsolos, -duos und -trios für Querflöten, Trompete und Orgel.

Ein Teil des Hutgeldes geht an die Scouts de France ? section de Phalsbourg.

Italiano :

Venite a condividere un’esperienza musicale unica con la Chantadanne! In programma: canzoni contemporanee in polifonia assoli strumentali, duo e trio su flauto, tromba e organo.

Parte del ricavato sarà devoluto alla sezione di Phalsbourg degli Scout de France.

Espanol :

¡Venga a compartir una experiencia musical única con la Ch?ur Chantadanne! En el programa: canciones contemporáneas en polifonía Solos, dúos y tríos instrumentales de flauta, trompeta y órgano.

Parte de la recaudación se destinará a la sección de Phalsbourg de los Scouts de France.

