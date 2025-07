Concert vocal et piano Ensemble SopraNova Yèvre-la-Ville

Concert vocal et piano Ensemble SopraNova Yèvre-la-Ville vendredi 15 août 2025.

Concert vocal et piano Ensemble SopraNova

15-5 Rue de la Basse Cour Yèvre-la-Ville Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 17:00:00

fin : 2025-08-15 19:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Un concert d’exception à Yèvre-le-Châtel l’Ensemble SopraNova interprète les plus beaux Ave Maria du répertoire classique, dans l’écrin intime de l’église Saint-Gault. Voix sublimes et piano raffiné pour une soirée musicale inoubliable.

Un moment musical rare dans l’écrin de l’église Saint-Gault, au cœur de Yèvre-le-Châtel.

L’Ensemble SopraNova signe un concert d’une grande finesse avec La Magnificence des Ave Maria. Portées par les voix sensibles de Joanna et Alicja Wojnowska, et le jeu subtil de Bogumiła Gizbert-Studnicka, les œuvres de Schubert, Mozart, Vivaldi, Gounod et d’autres compositeurs s’enchaînent dans une atmosphère intimiste et profondément expressive.

Entre tradition vocale et émotion contemporaine, ce programme célèbre la beauté intemporelle de la voix et du piano dans un dialogue émouvant. 15 .

15-5 Rue de la Basse Cour Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 25 91

English :

An exceptional concert in Yèvre-le-Châtel: the Ensemble SopraNova performs the most beautiful Ave Marias of the classical repertoire, in the intimate setting of Saint-Gault church. Sublime voices and refined piano for an unforgettable musical evening.

German :

Ein außergewöhnliches Konzert in Yèvre-le-Châtel: Das Ensemble SopraNova interpretiert die schönsten Ave Marias des klassischen Repertoires im intimen Rahmen der Kirche Saint-Gault. Erhabene Stimmen und ein raffiniertes Klavier sorgen für einen unvergesslichen musikalischen Abend.

Italiano :

Un concerto eccezionale a Yèvre-le-Châtel: l’Ensemble SopraNova esegue le più belle Ave Maria del repertorio classico, nell’intima cornice della chiesa di Saint-Gault. Voci sublimi e pianoforte raffinato per una serata musicale indimenticabile.

Espanol :

Un concierto excepcional en Yèvre-le-Châtel: el Ensemble SopraNova interpreta los Ave Marías más bellos del repertorio clásico, en el marco íntimo de la iglesia Saint-Gault. Voces sublimes y piano refinado para una velada musical inolvidable.

L’événement Concert vocal et piano Ensemble SopraNova Yèvre-la-Ville a été mis à jour le 2025-07-23 par OT GRAND PITHIVERAIS