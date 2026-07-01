UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Heugas

Concert vocal Eglise Heugas

vendredi 17 juillet 2026 · Eglise · Heugas

Concert vocal Eglise Heugas

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Eglise
Adresse
430 chemin de la Pachère
Ville
40180 Heugas
Département
Landes
Tarif
0 0 0

Heugas

Concert vocal

Eglise 430 chemin de la Pachère Heugas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Par le chœur de femmes Fasilacante et la chorale Sandivas.   .

Eglise 430 chemin de la Pachère Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27  pascale.maurey@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert vocal

L’événement Concert vocal Heugas a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax

À voir aussi à Heugas (Landes)