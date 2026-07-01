AGENDA · Heugas
Concert vocal Eglise Heugas
vendredi 17 juillet 2026 · Eglise · Heugas
Informations pratiques
Heugas
Concert vocal
Eglise 430 chemin de la Pachère Heugas Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Par le chœur de femmes Fasilacante et la chorale Sandivas. .
Eglise 430 chemin de la Pachère Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27 pascale.maurey@wanadoo.fr
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English : Concert vocal
L’événement Concert vocal Heugas a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax
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