Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Route du Pont du Diable Sainte-Anne

Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Route du Pont du Diable Sainte-Anne

Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Route du Pont du Diable Sainte-Anne dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Route du Pont du Diable

Adresse : Eglise de Sainte Anne

Ville : 25270 Sainte-Anne

Département : Doubs

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sainte-Anne

Concert vocal L’ECLAT DES VOIX

Route du Pont du Diable Eglise de Sainte Anne Sainte-Anne Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

La Saintannière présente le cœur mixte du FCMA de Fertans sous la direction de Jeanne-Marie MOINEL.   .

Route du Pont du Diable Eglise de Sainte Anne Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   06 07 05 88 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert vocal L’ECLAT DES VOIX

L’événement Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON