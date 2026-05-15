Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Route du Pont du Diable Sainte-Anne
Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Route du Pont du Diable Sainte-Anne dimanche 7 juin 2026.
Sainte-Anne
Concert vocal L’ECLAT DES VOIX
Route du Pont du Diable Eglise de Sainte Anne Sainte-Anne Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La Saintannière présente le cœur mixte du FCMA de Fertans sous la direction de Jeanne-Marie MOINEL. .
Route du Pont du Diable Eglise de Sainte Anne Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 07 05 88 52
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English : Concert vocal L’ECLAT DES VOIX
L’événement Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON