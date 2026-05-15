Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Route du Pont du Diable Sainte-Anne

Sainte-Anne

Concert vocal L’ECLAT DES VOIX

Route du Pont du Diable Eglise de Sainte Anne Sainte-Anne Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Saintannière présente le cœur mixte du FCMA de Fertans sous la direction de Jeanne-Marie MOINEL. .

Route du Pont du Diable Eglise de Sainte Anne Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 07 05 88 52

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English : Concert vocal L’ECLAT DES VOIX

L’événement Concert vocal L’ECLAT DES VOIX Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON