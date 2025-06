Concert vocal « L’odyssée étoilée » Espace polyvalent Arbois-Duranne Aix-en-Provence 22 juin 2025 17:30

Préparez vos oreilles le chœur Des Notes décolle pour un voyage cosmique à l’occasion de sa nouvelle création « L’Odyssée étoilée ». Au programme, des voix qui scintillent, des harmonies interstellaires et une ambiance gravitationnellement irrésistible.

Né des flammes du chaos, il avait quitté la Terre, animé par une soif de découverte, de savoir et d’aventures. Planète après planète, notre petit terrien parcourt des contrées inattendues, explorant des mondes tantôt silencieux tantôt mélodieux, sous des cieux d’une étrangeté fascinante. Loin de la Terre, c’est finalement l’humanité, dans toute sa complexité, qui se dévoile à lui un mélange de rêves, d’espoirs et de résilience, mais aussi de cris et de sombres éclats de violence. Serait-ce au cœur de cette condition humaine, dans cette mosaïque de splendeur et de terreur, que réside le véritable sens de son voyage ? .

English :

Get your ears ready: the Des Notes choir takes off on a cosmic voyage with its new creation: « L?Odyssée étoilée ». The program features sparkling vocals, interstellar harmonies and a gravitationally irresistible ambience.

German :

Bereiten Sie Ihre Ohren vor: Der Ch?ur Des Notes hebt mit seiner neuen Kreation « L?Odyssée étoilée » zu einer kosmischen Reise ab. Auf dem Programm stehen glitzernde Stimmen, interstellare Harmonien und eine unwiderstehlich gravitative Atmosphäre.

Italiano :

Preparate le orecchie: il coro Des Notes parte per un viaggio cosmico con la sua nuova creazione, « L’Odyssée étoilée ». Il programma prevede voci scintillanti, armonie interstellari e un’atmosfera gravitazionalmente irresistibile.

Espanol :

Prepare sus oídos: el coro Des Notes emprende un viaje cósmico con su nueva creación, « L’Odyssée étoilée ». El programa presenta voces chispeantes, armonías interestelares y una atmósfera gravitatoriamente irresistible.

