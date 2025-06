Concert vocal LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 5 juillet 2025 17:00

Orne

Concert vocal LONGNY AU PERCHE Chapelle ND de Pitié Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Les Voix de la Jambée vous invite à leur concert annuel. Au programme chants de la Renaissance mais pas seulement… Libre participation

Les Voix de la Jambée vous invite à leur concert annuel. Au programme chants de la Renaissance mais pas seulement… Libre participation .

LONGNY AU PERCHE Chapelle ND de Pitié

Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

English : Concert vocal

Les Voix de la Jambée invite you to their annual concert. On the program: songs of the Renaissance, but not only… Free participation

German :

Les Voix de la Jambée lädt Sie zu ihrem Jahreskonzert ein. Auf dem Programm stehen Gesänge aus der Renaissance, aber nicht nur… Freie Teilnahme

Italiano :

Les Voix de la Jambée vi invitano al loro concerto annuale. Il programma prevede canzoni del Rinascimento e non solo… Partecipazione gratuita

Espanol :

Les Voix de la Jambée le invitan a su concierto anual. El programa incluye canciones del Renacimiento y más allá… Participación gratuita

L’événement Concert vocal Longny les Villages a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche