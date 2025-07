CONCERT VOCAL LYRIQUE Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

CONCERT VOCAL LYRIQUE Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien lundi 14 juillet 2025.

CONCERT VOCAL LYRIQUE

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-14 16:45:00

Date(s) :

2025-07-14

En prélude au festival Les forges lyriques proposé en juillet autour de Port-Brillet, l’ensemble In Paradisum propose dans les allées du musée Robert Tatin un temps musical autour de chants lyriques

Le quator vocal féminin convoque les références musicales à s’exprimer dans ce bel écrin

artistique la complainte des tisserandes, chants traditionnels hongrois…

Durée 45 minutes

Tarif plein 4 €

Tarif réduit* 2 €

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Informations 02 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

English :

As a prelude to the Les forges lyriques festival in July around Port-Brillet, the In Paradisum ensemble offers a musical time of lyrical songs in the alleys of the Robert Tatin museum

German :

Im Vorfeld des Festivals Les forges lyriques, das im Juli rund um Port-Brillet stattfindet, bietet das Ensemble In Paradisum in den Gassen des Musée Robert Tatin eine musikalische Zeit mit lyrischen Gesängen an

Italiano :

Come preludio al festival Les forges lyriques che si terrà a luglio nei dintorni di Port-Brillet, l’ensemble In Paradisum propone un programma musicale di canzoni liriche nei vicoli del museo Robert Tatin

Espanol :

Como preludio del festival Les forges lyriques, en julio en los alrededores de Port-Brillet, el conjunto In Paradisum ofrece un programa musical de canciones líricas en las callejuelas del museo Robert Tatin

L’événement CONCERT VOCAL LYRIQUE Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2025-06-28 par SUD MAYENNE